Полторы тысячи сотрудников Великолукского мясокомбината протестируют на коронавирус

Полторы тысячи сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината, где был выявлен очаг коронавируса, протестируют на коронавирус. Исследования будут проведены за счёт предприятия. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Михаил Ведерников
Пресс-служба администрации Псковской области
На данный момент коронавирус подтверждён у 40 работников предприятия.
Губернатор подчеркнул, что предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности остальных работников.
По словам Михаила Ведерникова, руководство трёх организаций, где в последние дни были выявлены очаги коронавируса, - Великолукского мясокомбината, администрации Плюсского района и Моринского психоневрологического интерната в Дновском районе — будут отчитываться на следующем координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области. «По итогам обсудим необходимость применения мер ответственности», - отметил губернатор.