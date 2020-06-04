Полторы тысячи сотрудников Великолукского мясокомбината протестируют на коронавирус

Полторы тысячи сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината, где был выявлен очаг коронавируса, протестируют на коронавирус. Исследования будут проведены за счёт предприятия. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.