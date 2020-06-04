Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Полторы тысячи сотрудников Великолукского мясокомбината протестируют на коронавирус

4 июня 2020 года, 09:14

Полторы тысячи сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината, где был выявлен очаг коронавируса, протестируют на коронавирус. Исследования будут проведены за счёт предприятия. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Полторы тысячи сотрудников Великолукского мясокомбината протестируют на коронавирус
Михаил Ведерников
Пресс-служба администрации Псковской области

На данный момент коронавирус подтверждён у 40 работников предприятия.

Губернатор подчеркнул, что предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности остальных работников.

По словам Михаила Ведерникова, руководство трёх организаций, где в последние дни были выявлены очаги коронавируса, - Великолукского мясокомбината, администрации Плюсского района и Моринского психоневрологического интерната в Дновском районе — будут отчитываться на следующем координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области. «По итогам обсудим необходимость применения мер ответственности», - отметил губернатор. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор Псковской области выразил соболезнования родным умершего врача
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в псковском аэропорту
Дополнительные автобусы пустят из Пскова на кладбища 7 июня
С 10 июня откроется авиасообщение между Псковом и Москвой
Глава псковской управляющей компании рассказал, как чистая вода портит оборудованием
Два человека пострадали в ДТП в Пушкиногорском районе
1130 случаев коронавируса подтверждены в Псковской области
Умер заразившийся коронавирусом врач из Опочки
Заболевшую коронавирсом невельчанку, которой сделали кесарево, сняли с ИВЛ

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Если на сердце тень

Общество / Здоровье
3 июня 15:06

Если на сердце тень

Что такое миокардит и каковы могут быть его последствия
Кузница умников

Общество / Образование
1 июня 13:40

Кузница умников

Локнянские школьники прославились на всю Россию

От санобработки до ипотечных каникул

Общество
29 мая 11:00

От санобработки до ипотечных каникул

Клуб председателей советов многоквартирных домов в дистанционном режиме решает «коронавирусные» проблемы жильцов и управляек