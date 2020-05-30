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Общество / Здоровье

В Псковскую область направлена специализированная бригада московских медиков

30 мая 2020 года, 14:16

В Псковскую область из Москвы выехала специализированная бригада из семи опытных медицинских специалистов для помощи региону в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В Псковскую область направлена специализированная бригада московских медиков

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать области поддержку. Соответствующее поручение глава государства дал мэру Москвы, руководителю рабочей группы по коронавирусу в Госсовете Сергею Собянину.

В составе мультидисциплинарной бригады врачей, направленной в регион Департаментом здравоохранения города Москвы, семь специалистов различных направлений из Московских учреждений здравоохранения, которые подключатся к работе регионального COVID-центра, где будут оказывать консультативно-диагностическую поддержку по перепрофилированию местных стационаров для лечения пациентов с COVID-19 и содействовать в лечении больных коронавирусной инфекцией.

На помощь медикам Псковской области направлено 6 врачей, среди которых инфекционисты, анестезиологи, рентгенологи и пульмонологи, а также медсестра-анестезист. Возглавляет бригаду врач-хирург одного из московских стационаров. Среди специалистов, отправляющихся в регион — врачи НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, городской клинической больницы № 40 и ее филиала в Коммунарке, инфекционной больницы № 1, городской клинической больницы им. М. П. Кончаловского, городской клинической больницы им. Д. Д. Плетнева и других учреждений здравоохранения.

Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. Кроме того, они доставят 100 тысяч защитных костюмов и 3 млн медицинских масок. Также в составе медицинского груза в больницы придет и серьезный запас медикаментов — более 40 тысяч упаковок.

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