Псковский губернатор попросил президента помочь с медицинскими кадрами и техникой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону с квалифицированными медицинскими кадрами и предоставлением некоторых позиций медоборудования. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

«Нагрузка на наших врачей с каждым днём возрастает, и, учитывая характерный для региона дефицит медицинских кадров, это становится объективным и серьёзным риском. Считаю, что нам нужна дополнительная помощь специалистов-медиков», - заявил губернатор.

Он также обратил внимание на то, что за минувшие сутки в Псковской области был установлен новый антирекорд по росту числа заражённых коронавирусом. Всего в регионе подтверждены 670 случаев.