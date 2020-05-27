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Общество / Здоровье

Псковский губернатор попросил президента помочь с медицинскими кадрами и техникой

27 мая 2020 года, 11:58

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону с квалифицированными медицинскими кадрами и предоставлением некоторых позиций медоборудования. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Псковский губернатор попросил президента помочь с медицинскими кадрами и техникой

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

«Нагрузка на наших врачей с каждым днём возрастает, и, учитывая характерный для региона дефицит медицинских кадров, это становится объективным и серьёзным риском. Считаю, что нам нужна дополнительная помощь специалистов-медиков», - заявил губернатор.

Он также обратил внимание на то, что за минувшие сутки в Псковской области был установлен новый антирекорд по росту числа заражённых коронавирусом. Всего в регионе подтверждены 670 случаев.

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