Более 25 млн рублей выплачены псковским медикам

25,1 млн рублей федеральных выплат перечислены медицинским работникам Псковской области, которые работают с пациентами, заражёнными коронавирусом. Средства были перечислены всем медикам из этой категории , которых в регионе насчитывается 750. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на заместителя председателя регионального комитета по здравоохранению Дениса Иванова.

По его словам, средства медработникам зачислили вечером 12 мая. После этого до 14 мая комитета по здравоохранению проводил сверку списков получателей. Тем, кто вошёл в уточнённый перечень, выплаты, введённые по решению президента РФ, также уже переведены.

Кроме того, 15 мая медики, работающие с заражёнными коронавирусом пациентами, в соответствии с распоряжением губернатора Михаила Ведерникова, получают двойную зарплату. На эти цели направлены 69,4 млн рублей. Удвоение заработной платы коснулось 2 тыс. 294 человек.