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Общество

Псковские медики получили федеральные надбавки полностью

14 мая 2020 года, 22:33

В Псковской области медики, работающие на переднем рубеже борьбы с коронавирусной инфекцией,  в стопроцентном размере получили федеральные стимулирующие надбавки.

Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции под руководством полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана, сообщили  в пресс-службе администрации области.

Сейчас также из регионального бюджета на счета учреждений перечисляют средства для выдачи отдельным категориям медиков заработной платы в двойном размере.

В регионе приняли пакет мер поддержки общей стоимостью 270 млн рублей.  Помощь получат 70 тысяч человек - многодетные, малообеспеченные семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, безработные, а также социальные работники и педагоги. 

«Большинство мер будет действовать и в мае, поэтому они будут реализовываться параллельно с федеральным пакетом», – сказал Михаил Ведерников.

Что касается  мер поддержки предприятий, производств, малого и среднего предпринимательства, то в настоящее время  охвачено около 2,8 тыс. компаний, их совокупный объём составляет более 1 млрд рублей.



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