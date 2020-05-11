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Общество / Соцзащита

Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин

11 мая 2020 года, 17:01

Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к гражданам перед совещанием по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране 11 мая, передаёт «Псковская правда».

«Доходы у людей снизились, а долги — растут. С самого начала приняли решение поддерживать наиболее нуждающихся. Вместе с тем, сейчас, когда мы только начинаем выходить из карантина, нужна и прямая поддержка населения», - подчеркнул президент.

В частности, все семьи, где родители потеряли работу, будут получать по 3 тысячи рублей на каждого ребёнка.

Семьи с детьми, где доход ниже прожиточного минимума, смогут оформить с 1 июня выплаты, которые будут рассчитываться с 1 января. Таким образом, можно будет получить средства сразу за полгода, а это, по подсчётам президента, в среднем около 33 тысяч рублей на семью.

Кроме того, с 1 июня вводится однократная выплата в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. При этом Владимир Путин подчеркнул, что выплаты должны оформляться без сбора пакета документов, через портал госуслуг или Пенсионный фонд.

Также в два раза повышено пособие по уходу за ребёнком с 3 тыс. 375 рублей до 6 тыс. 751 рубля.

Расширен список получателей ежемесячной выплаты в 5 тысяч рублей на ребёнка до 3 лет. Ранее на неё могли претендовать только семьи, имеющие право на получение материнского капитала, теперь — все семьи с детьми до 3 лет.

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