Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

12 мая в России завершится период нерабочих дней

11 мая 2020 года, 16:27

Единый период нерабочих дней завершается с 12 мая, объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения перед совещанием по ситуации с коронавирусом, передаёт «Псковская правда». Глава государства сообщил, что подписал сегодня соответствующий указ, при подготовке которого опирался на мнение врачей.

«Сегодня истекают ранее объявленные нерабочие дни. Более 6 недель был период нерабочих дней. Эта мера позволила затормозить развитие эпидемии. Мы получили ресурс времени, смогли подготовиться на случай обострения ситуации», - заявил президент.

Он подчеркнул, что быстрым выход из ограничительных мер не будет.

При этом, заявил он, под запретом остаются массовые мероприятия, сохраняется режим повышенной безопасности для людей старше 65 лет. Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на необходимость продолжать соблюдение санитарных норм и контролировать их выполнение.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор о смене руководства в Псковской скорой помощи: У нас нельзя так работать
Михаил Ведерников: На работу выходят все, чье деятельность не запрещена Указом губернатора
Расширены меры поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса
Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин
Решение о снятии ограничений каждый регион РФ будет принимать самостоятельное
660 тысяч рублей сняли мошенники с карты великолучанки
О тех, кто лечит псковичей от коронавируса, рассказал Михаил Ведерников
В Колледже ПсковГУ сменился руководитель
Мужчина проник в одно из кафе Пскова, отужинал там и переночевал

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
День Победы онлайн

Общество
8 мая 17:11

День Победы онлайн

Онлайн-богослужения, «Бессмертный полк дома» и множество акций и флешмобов ждут псковичей 9 мая (ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)
Всегда живые герои

Общество
9 мая 14:25

Всегда живые герои

Посвященная 75-летию Великой Победы эстафета «Псковской правды» состоялась несмотря на пандемию
Память навсегда в сердце

Общество
8 мая 10:15

Память навсегда в сердце

Команда Сбербанка поддержала онлайн-эстафету «Псковской правды», чтобы не прерывать традицию и рассказать о своих Героях