12 мая в России завершится период нерабочих дней

Единый период нерабочих дней завершается с 12 мая, объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения перед совещанием по ситуации с коронавирусом, передаёт «Псковская правда». Глава государства сообщил, что подписал сегодня соответствующий указ, при подготовке которого опирался на мнение врачей.

«Сегодня истекают ранее объявленные нерабочие дни. Более 6 недель был период нерабочих дней. Эта мера позволила затормозить развитие эпидемии. Мы получили ресурс времени, смогли подготовиться на случай обострения ситуации», - заявил президент.

Он подчеркнул, что быстрым выход из ограничительных мер не будет.

При этом, заявил он, под запретом остаются массовые мероприятия, сохраняется режим повышенной безопасности для людей старше 65 лет. Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на необходимость продолжать соблюдение санитарных норм и контролировать их выполнение.