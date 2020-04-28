Рабочие из Киргизии рассказали, как живут в невельском обсерваторе

Рабочие из Киргизии, которые оказались в обсерваторе в Невельском районе, рассказали, как живут в изоляции. Эксклюзивное видео размещено на сайте Псковского агентства информации .

Мужчины говорят, что условия в обсерваторе им нравятся: «Всё нормально, кормят, для себя стараемся – уборку делаем, есть душ». Они планируют, когда закончится режим изоляции, сыграть в футбол на местном стадионе.

По словам врача невельской больницы Елены Сорокиной, три раза в день всем находящимся на изоляции измеряют температуру. «Ещё такого дня не было, чтобы не отправляли в больницу», - отметила медик. С момента доставки рабочих в обсерватор за три дня в больницу отправили уже 21 человека.

У 17 человек температура поднялась ещё по пути из Новосокольников к месту изоляции. Их направили в великолукский обсерватор.

Рабочие из Киргизии приехали на стройку инфекционного отделения в Новосокольники. У 16-и из 88 строителей выявили коронавирус. Их госпитализировали в Псковскую городскую инфекционную больницу, остальные были направлены на обсервацию.