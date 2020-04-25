Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Строители из Москвы 14 дней проведут в обсерваторе на базе лагеря «Звездный» в Невельском районе

25 апреля 2020 года, 21:35

14 дней проведут в обсерваторе в Невельском районе рабочие из Москвы, в группе которых выявлены зараженные коронавирусом. Строители прибыли на объект в Новосокольническом районе, сообщает газета «Невельский вестник» со ссылкой на главного врача Невельской межрайонной больницы Валерия Василевского.

Из 88 человек положительный результат у 16 человек. Зараженные лица были госпитализированы в Псковскую городскую инфекционную больницу, а 72 строителя, которые имели контакт с больными, направляются в обсервацию.

Обсервационное отделение на 80 человек развернуто на территории оздоровительного лагеря «Звездый». Строители будут размещены в отапливаемых боксах на два человека, с отдельным санузлом. Наблюдать за ними будет специально созданная врачебно-сестринская бригада из врача и двух медсестер.

Валерий Василевский рекомендовал жителям района соблюдать условия самоизоляции, выполнять все необходимые меры. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы