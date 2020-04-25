Строители из Москвы 14 дней проведут в обсерваторе на базе лагеря «Звездный» в Невельском районе

14 дней проведут в обсерваторе в Невельском районе рабочие из Москвы, в группе которых выявлены зараженные коронавирусом. Строители прибыли на объект в Новосокольническом районе, сообщает газета «Невельский вестник» со ссылкой на главного врача Невельской межрайонной больницы Валерия Василевского.

Из 88 человек положительный результат у 16 человек. Зараженные лица были госпитализированы в Псковскую городскую инфекционную больницу, а 72 строителя, которые имели контакт с больными, направляются в обсервацию.

Обсервационное отделение на 80 человек развернуто на территории оздоровительного лагеря «Звездый». Строители будут размещены в отапливаемых боксах на два человека, с отдельным санузлом. Наблюдать за ними будет специально созданная врачебно-сестринская бригада из врача и двух медсестер.

Валерий Василевский рекомендовал жителям района соблюдать условия самоизоляции, выполнять все необходимые меры.