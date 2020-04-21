Прогноз: на пике в Псковской области может быть до 500 зараженных коронавирусом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вышел в прямом эфир итоговой программы Стаса Натанзона на телеканале «Россия 24» вечером во вторник, 21 апреля. Глава регионе уточнил прогноз по развитию ситуации с эпидемией коронавируса.

«Пик эпидемии коронавируса ожидается в первые две недели мая», - в частности, отметил Михаил Ведерников. Ранее называлась первая неделя мая. Также, по прогнозу главы региона, на пике эпидемии в Псковской обласи может оказаться до 500 зараженных COVID-19.

Он напомнил, что из-за притока дачников из Москвы и Санкт-Петербурга население региона увеличилось более чем на 100 тысяч человек.

В том числе и поэтому было принято решение увеличить количество коек, зарезервированных под COVID-больных с 313 до 600. Напомним, койки будут развернуты на базе Псковской городской больницы.

О смягчении ограничительных карантинных мер пока речи быть не может, они сохранятся и в мае, отметил Михаил Ведерников, однако если статистика будет позволять, то ограничительные меры сделают для населения более комфортными.

Псковский губернатор также коснулся запрета на работу «наливаек». Это не антиалкогольная кампания, подчеркнул он, псковичи стали потреблять алкоголя меньше на самоизоляции. Но на работу «наливаек» идет поток жалоб, в том числе и нарушение ими санитарных и карантинных ограничений.

Федеральное Собрание одобрило проект против наливаек, который даст право региональным властям самостоятельно решать, на каких условиях наливайки смогут работать в регионах, напомнил, Михаил Ведерников.