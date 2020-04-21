Рейсы из Пскова в Калининград, Сочи и Анапу включены в список субсидируемых

Минтранс и Росавиация включили в перечень субсидируемых маршрутов рейсы «Псков - Анапа», «Псков - Калиниград» и «Псков - Сочи». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Это значит, что как только мы справимся с коронавирусной угрозой (очень надеюсь, что большую часть ограничений будем снимать уже в июне), аэропорт княгини Ольги начнёт работу по этим трём направлениям», - отметил губернатор. При этом он подчеркнул, что авиарейсы «Псков – Москва» также будут возобновлены после снятия ограничительных мер.

«Пока упрямые пессимисты говорили о невозможности развития нашего воздушного сообщения, мы делали всё необходимое, чтобы это стало реальностью», - заявил Михаил Ведерников и поблагодарил за помощь и конструктивное сотрудничество губернатора Калининградской области Антона Алиханова и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.