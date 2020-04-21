Обновлённый пакет мер соцподдержки в Псковской области обойдётся в 270 млн рублей

Обновлённый пакет мер социальной поддержки жителей Псковской области обойдётся бюджету в сумму свыше 270 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. На помощь могут рассчитывать более 70 тысяч человек, при этом ещё 300 тысяч жителей ежемесячно получают социальные выплаты.

«Главное, что хочу подчеркнуть: это решение на грани финансовых возможностей региона. Мы постарались охватить все категории населения, которые сейчас находятся не просто в дискомфортном, а в действительно крайне сложном положении», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он добавил, что все новые меры поддержки носят заявительный характер. То есть для получения выплат нужно заполнить заявление на оказание государственной помощи и направить в органы соцзащиты по месту проживания. Бланк для оформления такого запроса размещён на сайте областного Комитета по социальной защите и в его группе в социальной сети «ВКонтакте». Особые случаи будут рассматриваться социальными службами отдельно.

«Для Псковской области это объективно беспрецедентные меры. Важно, чтобы поддержка дошла до всех нуждающихся. Помогите тем, кто не может направить заявление, или обращайтесь за советом к специалистам органов социальной защиты. Берегите себя!» - обратился к жителям региона Михаил Ведерников.

На меры поддержки могут рассчитывать малоимущие семьи, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на одного человека. Выплата составит 5 тысяч рублей, получить её могут 28 тыс. 600 семей. Общая сумма расходов бюджета составит 158 млн рублей.

Также 5 тысяч рублей будут выплачивать одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, чей доход ниже прожиточного минимума. На такую выплату могут рассчитывать 1 тыс. 500 человек. Эта мера поддержки потребует 7,5 млн рублей.

30 тысяч школьников смогут получить компенсацию за питание - продуктовые наборы. Эта мера поддержки – для детей из малоимущих семей, а с мая – для всех учеников младших классов. Всего на эти выплаты направят 40,2 млн рублей.

4 тыс. 515 человек с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды 1, 2, 3 группы с доходом ниже прожиточного минимума) могут получить по 5 тысяч рублей. На эти выплаты направят 22,5 млн рублей.

Более 1 тыс. 200 безработных, которые получают пособие в минимальном размере, могут претендовать на выплату в 5 тысяч рублей. Из бюджета на эти цели необходимо изыскать более 18 млн рублей.

Ещё 6 млн 300 тысяч рублей пойдёт на выплаты в 5 тыс. рублей социальным работникам. На эту меру поддержки могут претендовать 1 тыс. 260 человек.

Педагогам, работающим в режиме дистанционного обучения, выплатят по 3 тысяч рублей. Компенсацию получат 6 тыс. 800 человек. В сумме на это требуется 20 млн 400 тысяч рублей.