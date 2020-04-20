Педагоги региона получат единовременную выплату за использование средств связи и интернета. Об этом шла речь на совещании губернатора Михаила Ведерникова с вице-губернаторами, которое прошло в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе регионе.

Среди прочих вопросов обсуждался и вопрос о расширение мер социальной поддержки населения. Дополнительные выплаты получат самые незащищенные жители региона.

Кроме того, дополнительные выплаты, по словам главы региона, должны быть назначены и для ряда специалистов. Например, такого рода поддержка должна быть предусмотрена для социальных работников, учитывая особые условия их труда. Педагоги региона получат единовременную выплату за использование средств связи и интернета для проведения занятий в дистанционном режиме.

Кроме того, в перечень медработников, которые будут получать заработную плату в двойном размере, с апреля включат фельдшеров медицинских пунктов.