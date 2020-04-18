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Общество / Здоровье

Губернатор призвал псковичей встретить Пасху дома

18 апреля 2020 года, 15:20

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей и гостей региона встретить Пасху дома. «Впереди выходные дни. Традиционно очень важные и значимые для всех нас. Знаю, что несмотря на введённые запреты, кто-то всё равно планирует пойти или поехать в гости, хочет отметить один из важнейших праздников в году в кругу родных и близких. Очень прошу вас взвесить всё ещё раз», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что сегодня риски заразиться коронавирусом очень велики. «Статистика агрессивно показывает, что они совсем не призрачные», - подчеркнул Михаил Ведерников. Он сообщил, что уже сейчас на сайте Псковской митрополии идут трансляции богослужений.

«Всем, кто остаётся дома - искренние слова благодарности и поддержки. Берегите себя и своих родных. Будьте осторожны и благоразумны. Всем нам нужно осознать серьезность происходящего, набраться терпения и, Бог даст, зараза пройдёт мимо и уже скоро мы начнём возвращаться к нормальной, привычной жизни. Давайте вместе сделаем так, чтобы мы сняли маски и смогли обняться с нашими родными и близкими как можно скорее», - заключил глава региона.

18 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь. Его доставят в Россию.

Губернатор призвал псковичей встретить Пасху дома

Пресс-служба администрации Псковской области
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