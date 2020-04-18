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Общество / Важная дата

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме

18 апреля 2020 года, 14:25

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь. Служителям Греческой церкви огонь раздал патриарх Иерусалимский Феофил III.

В этом году на церемонии схождения огня присутствовало ограниченное количество людей: только священнослужители. Для прихожан храм был закрыт.

В Россию Благодатный огонь доставит Фонд Андрея Первозванного. Как сообщается на сайте Фонда, в Иерусалим отправились несколько руководителей и сотрудников организации. Они ожидают прибытия лампады с огнём на борту самолёта. Её доставит в аэропорт Бен Гурион сотрудник российского посольства в Иерусалиме.

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