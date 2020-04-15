98 псковичей привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции

В Псковской области возбуждено 98 административных дел за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По его словам, с 4 апреля псковские полицейские переведены на усиленный вариант несения службы. За это время проверено 94 тысяч автомобилей, из них 1466 зарегистрировано в другом регионе. 221 лицо находится под контролем правоохранителей.

Ежедневно жители региона оповещаются о необходимости самоизоляции. «Выявлено 98 административных правонарушений. В суды направлено 85 протоколов, рассмотрено три. 389 материалов касаются подростков, которые находились на улице без родителей.

Также полицейские опросили 2448 пожилых граждан.

Отметим, что полиция анкетирует пенсионеров. Анкета направляется в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, где анализируется. И если человеку необходима помощь, к нему будут направлены волонтеры или приняты другие меры социальной поддержки.