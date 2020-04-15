Михаил Ведерников: Главная задача сейчас - поддержать бизнес

Сейчас главное - поддержать бизнес, чтобы потом бизнес поддерживал экономику региона. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что малый бизнес столкнулся с проблемой по получению кредитов на выплату заработных плат. «Это неправильно, нужно оказать все меры поддержки, чтобы предприниматели могли платить зарплаты своим сотрудникам», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, в настоящее время подана 181 заявка на получение кредита на выплату заработной платы. Он попросил своего заместителя Нинель Салагаеву проработать этот вопрос.

Также губернатор сообщил, что из 31 заявки по снижению арендной платы одобрено только три. Он отметил, что «сейчас главное поддержать бизнес. «Нужно активно работать с предпринимателями, оформлять заявки», - сказал он.

Кроме того, по словам губернатора, налоговые льготы тоже приняты, но они почему-то не используется в полной мере. Михаил Ведерников сообщил, что встретится с бизнесом на этой неделе, чтобы поговорить о мерах поддержки. «Люди слышат нас, выполняют наши требования, но мы должны понимать, чего это им стоит», - отметил он.