Возможности для бизнеса в условиях борьбы с COVID-19 расширены в Псковской области по решению губернатора

Возможности по организации работы в условиях борьбы с распространением коронавируса расширены в Псковской области для предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внёс в свой Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», сообщили газете «Псковская правда» в администрации региона.

В частности, с 8 апреля могут возобновить работу салоны сотовой связи, салоны красоты и парикмахерские, нотариусы. При этом они должны неукоснительно соблюдать санитарно-противоэпидемические меры и могут работать только по предварительной записи и при условии одновременного нахождения в помещениях не более 4-х человек, включая сотрудников.

Также расширен перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа президента РФ о нерабочих днях. В список вошли автомобильные мойки, предприятия лесоводства и лесозаготовок, фирмы, оказывающие услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации, чистки и уборки жилых и нежилых помещений. Могут возобновить работу организации по пошиву средств индивидуальной защиты, государственные учреждения, осуществляющие лесной и охотничий надзоры.

При соблюдении санитарных норм могут работать предприятия из федерального перечня системообразующих, которые имеют неисполненные государственные, оборонные и экспортные контракты, заключенные до 30 марта текущего года.

По решению губернатора расширен перечень санитарно-противоэпидемических мероприятий для обеспечения безопасности персонала. Теперь работодатель должен разделять потоки сотрудников, обязан организовать работу в несколько смен и обеспечить разобщение коллектива, сотрудники должны соблюдать социальную дистанцию. Отдельные рекомендации даны по организации работы пунктов питания на предприятиях.

Ещё одно изменение в Указе губернатора – расширение перечня непродовольственных товаров первой необходимости, продажа которых разрешена в период действия ограничительных мер. В него вошли автозапчасти (включая смазочные материалы, камеры, шины, покрышки), строительные и отделочные материалы, саженцы, семена, срезанные цветы для составления букетов.