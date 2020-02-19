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Общество

Новым руководителем Псковской таможни стал Сергей Дьячков

19 февраля 2020 года, 11:55

Начальником Псковской таможни назначен полковник таможенной службы Сергей Дьячков. Как сообщили «Псковской правде» в отделе по связям с общественностью Северо-Западного таможенного управления, новый руководитель назначен приказом Федеральной таможенной службы с 19 февраля 2020 года.

Новым руководителем Псковской таможни стал Сергей Дьячков
Сергей Борисович Дьячков
Фото пресс-службы СЗТУ

Сергей Дьячков работает в таможенных органах с 1993 года, начинал службу в должности инспектора грузового отдела. С 25 июня 2014 года возглавлял Архангельскую таможню.

Генерал-майор таможенной службы Светлана Степанова, возглавлявшая Псковскую таможню с 2014 года,  в порядке перевода по службе с 19 февраля 2020 года назначена начальником Ярославской таможни.

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