Новым руководителем Псковской таможни стал Сергей Дьячков

Начальником Псковской таможни назначен полковник таможенной службы Сергей Дьячков. Как сообщили «Псковской правде» в отделе по связям с общественностью Северо-Западного таможенного управления, новый руководитель назначен приказом Федеральной таможенной службы с 19 февраля 2020 года.

Сергей Дьячков работает в таможенных органах с 1993 года, начинал службу в должности инспектора грузового отдела. С 25 июня 2014 года возглавлял Архангельскую таможню.

Генерал-майор таможенной службы Светлана Степанова, возглавлявшая Псковскую таможню с 2014 года, в порядке перевода по службе с 19 февраля 2020 года назначена начальником Ярославской таможни.