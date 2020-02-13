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Происшествия / ДТП

Авария в Пустошкинском районе произошла не из-за обледенения трассы

13 февраля 2020 года, 10:05

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», представители ГИБДД и обслуживающий дорогу подрядчик в месте совершения ДТП провели обследование дорожных условий. Претензий к дорожным органам по факту произошедшей аварии нет.

Асфальт на дороге был мокрым, обработанным противогололедными материалами. Недостатков транспортно-эксплуатационного состояния автодороги в месте совершения аварии не выявлено.

Авария в Пустошкинском районе произошла не из-за обледенения трассы
Грузовик ночью столкнулся с микроавтобусом, погибло восемь человек.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Напомним, что в четверг, 13 февраля, около 0.20 ночи в Пустошкинском районе на федеральной автодороге Санкт-Петербург - Невель произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «Вольво» и микроавтобуса «Мерседес». Погибло восемь человек, все они находились в микроавтобусе. По предварительным данным, все погибшие - граждане Украины. Два человека пострадало: один выжил в микроавтобусе, второй - водитель грузовика. Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с аварией, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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