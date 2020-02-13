Авария в Пустошкинском районе произошла не из-за обледенения трассы

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», представители ГИБДД и обслуживающий дорогу подрядчик в месте совершения ДТП провели обследование дорожных условий. Претензий к дорожным органам по факту произошедшей аварии нет.

Асфальт на дороге был мокрым, обработанным противогололедными материалами. Недостатков транспортно-эксплуатационного состояния автодороги в месте совершения аварии не выявлено.