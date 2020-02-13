Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с ДТП, где погибло восемь человек

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор держит ситуацию на личном контроле и уже дал ряд поручений профильным региональным комитетам в связи с дорожно-транспортным происшествием, где погибло восемь человек . По его поручению решается вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим.

Сразу после аварии медики выездных бригад предоставили всю необходимую оперативную помощь.

Также глава региона находится в тесном взаимодействии с руководством УМВД региона, которое занимается расследованием происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в 00.36 на трассе Санкт-Петербург — Невель — граница с республикой Беларусь около населенного пункта Рудо столкнулись микроавтобус «Мерседес» и большегрузный автомобиль «Вольво».

По предварительным данным, в результате столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажиры микроавтобуса. Все — иностранные граждане. Также известно и о двух пострадавших, которые на данный момент госпитализированы.