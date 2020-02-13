Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с ДТП, где погибло восемь человек

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор держит ситуацию на личном контроле и уже дал ряд поручений профильным региональным комитетам в связи с дорожно-транспортным происшествием, где погибло восемь человек. По его поручению решается вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим.
Сразу после аварии медики выездных бригад предоставили всю необходимую оперативную помощь.
Также глава региона находится в тесном взаимодействии с руководством УМВД региона, которое занимается расследованием происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Напомним, что в 00.36 на трассе Санкт-Петербург — Невель — граница с республикой Беларусь около населенного пункта Рудо столкнулись микроавтобус «Мерседес» и большегрузный автомобиль «Вольво».
По предварительным данным, в результате столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажиры микроавтобуса. Все — иностранные граждане. Также известно и о двух пострадавших, которые на данный момент госпитализированы.