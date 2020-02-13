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Происшествия / ДТП

Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с ДТП, где погибло восемь человек

13 февраля 2020 года, 09:43

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор держит ситуацию на личном контроле и уже дал ряд поручений профильным региональным комитетам в связи с дорожно-транспортным происшествием, где погибло восемь человек. По его поручению решается вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим.

Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с ДТП, где погибло восемь человек
Страшная авария унесла жизни восьми человек.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Сразу после аварии медики выездных бригад предоставили всю необходимую оперативную помощь.

Также глава региона находится в тесном взаимодействии с руководством УМВД региона, которое занимается расследованием происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в 00.36 на трассе Санкт-Петербург — Невель — граница с республикой Беларусь около населенного пункта Рудо столкнулись микроавтобус «Мерседес» и большегрузный автомобиль «Вольво».

По предварительным данным, в результате столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажиры микроавтобуса. Все — иностранные граждане. Также известно и о двух пострадавших, которые на данный момент госпитализированы.

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