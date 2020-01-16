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Политика

Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России

16 января 2020 года, 15:40

Госдума России на пленарном заседании 16 января одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства. За  проголосовали 383 депутата, против не высказался никто, воздержался 41 депутат.

15 января Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Затем президент  внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

Михаил Мишустин родился 3 марта  1966 года в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт, по специальности «системы автоматизированного проектирования». В 1982-м окончил аспирантуру этого вуза.

В 2003-м стал кандидатом экономических наук, в 2010-м — доктором. Несколько лет работал директором тестовой лаборатории, заместителем генерального директора Международного компьютерного клуба, одного из первых профессиональных объединений на российском рынке информационных технологий. В августе 1998 года его назначили государственным налоговым инспектором управления по рассмотрению налоговых споров при Госналогслужбе России. В 1999 году Мишустин был назначен заместителем руководителя Госналогслужбы. С марта 2004 года по декабрь 2006 года он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В настоящий момент возглавляет Федеральную налоговую службу России

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