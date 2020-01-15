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Политика

Правительство страны в полном составе уходит в отставку

15 января 2020 года, 17:02

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство страны в полном составе уходит в отставку, сообщает РИА Новости.

«Владимир Владимирович <...> обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию <...>. В этом контексте очевидно, что мы как правительство <...> должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку», — цитирует издание Дмитрия Медведева. 

Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил членов правительства за совместную работу.

Кроме того, президент заявил, что в скором времени встретится с каждым членом кабмина. Пока российский лидер просит их выполнять обязанности в полном объеме.

Также Владимир Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложил ее Дмитрию Медведеву. Председателем Совбеза является президент РФ.


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