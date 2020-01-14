В следующем году на центральной площади Пскова появится новая елка

В следующем году в Пскове на центральной площади появится новая елка. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогам новогодних каникул, сообщил начальник УГХ города Пскова Николай Баринов, передает корреспондент «Псковской правды».

«Планируем в следующем году купить новую елка. Эта уже отстояла пять лет. Гарантийный срок вышел», - сказал он.

Глава администрации города Александр Братчиков отметил, что надо не просто покупать елку, а менять образ города.

«К «Ну, погоди» уже все привыкли. Надо что-то другое», - отметил он.

По словам Александра Братчикова, это точно будет искусственная елка.

«На центральной площади живая елка не очень получается», - заключил он.