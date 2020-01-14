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Общество

На новогоднее украшение Пскова планируют выделить дополнительные средства

14 января 2020 года, 11:55

На новогоднее украшение Пскова планируют выделить дополнительные средства. Об этом на прошедшей пресс- конференции, посвященной итогам новогодних каникул, рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Глава администрации прокомментировал кражу елочных игрушек с елки в Финском парке.

- Пусть она будет на совести тех, кто украл, - отметил он. - Люди повесили эти игрушки у себя дома и радуются, что украли их с городской елки.

Однако, по его словам, из года в год жители становятся культурными, они понимают что все это делается для них.

Александр Братиков также отметил, что администрация рассылает большинству предпринимателей предложения украсить свои магазины.

- Конечно, все зависит от финансового состояния предприятия, заставить мы не можем. Но каждый предприниматель понимает, что если у него в магазине, кафе будет красиво, уютно, то к ним зайдет больше посетителей, - сказал он.

Александр Братчиков отметил, что уже сейчас обсуждается то, как будет выглядеть город в следующий Новый год. Рассматривается вопрос выделения на эти цели дополнительных средств. 

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