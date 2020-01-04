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Происшествия

В Великих Луках нашли тело пропавшего 1 января подростка

4 января 2020 года, 09:30

Как писала «Псковская правда» ранее, 15-летний подросток пропал 1 января в 6 часов утра, о его исчезновении рассказали администраторы сообщества «Поисковый отряд СЛЕД Великие Луки». А 3 января, как сообщили в пресс-службе СУСК России по Псковской области, в результате совместной работы следователей, полиции, спасателей МЧС и волонтеров в Великих Луках было обнаружено тело пропавшего подростка.

Как сообщили волонтеры, тело было найдено в пруду.

По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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