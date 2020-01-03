В Великих Луках волонтеры ищут пропавшего 1 января подростка

Об исчезновении 15-летнего Петухова Игоря Евгеньевича рассказали администраторы сообщества «Поисковый отряд СЛЕД Великие Луки». Сообщается, что юноша «пропал 1 января в 6 часов утра в районе мебельной».
Об исчезновении 15-летнего Петухова Игоря Евгеньевича рассказали администраторы сообщества «Поисковый отряд СЛЕД Великие Луки». Сообщается, что юноша «пропал 1 января в 6 часов утра в районе мебельной».
В качестве примет приводится одежда молодого человека. В момент исчезновения на нем были черные штаны и синяя куртка.
По телефонам 02 или 89113767676 можно сообщить информацию о местоположении Игоря Петухова.