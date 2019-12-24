Медики смогут получать земельные участки в безвозмездное пользование

Депутаты областного Собрания на 38-й сессии приняли закон, предусматривающий предоставление врачам и медикам среднего звена земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и ведения личного подсобного хозяйства в безвозмездное пользование, сообщает пресс-служба областного Собрания депутатов. Закон «о псковском гектаре», разработанный в целях закрепления медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Псковской области, инициировал губернатор.

В безвозмездное пользование под индивидуальное жилищное строительство и ведения личного подсобного хозяйства на срок не более чем шесть лет могут быть предоставлены земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Закон определяет перечень муниципальных образований, в которых земли могут передаваться в безвозмездное пользование, и перечни специальностей, работа по которым дает гражданам право на получение таких земельных участков.

Ранее этот законопроект поддержал комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию псковского областного Собрание депутатов.