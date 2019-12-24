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Общество

Медикам будут давать землю в безвозмездное пользование

24 декабря 2019 года, 10:05

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию псковского областного Собрание депутатов поддержал законопроект, который предусматривает возможность передачи работникам сферы здравоохранения в безвозмездное пользование сроком на 6 лет земельных участков, находящихся в областной и муниципальной собственности. Речь идёт о врачах 38 специальностей и специалистах среднего звена по 13 направлениям, сообщает пресс-служба областного Собрания депутатов.

«Это так называемый псковский гектар, - приводит пресс-служба слова председателя Комитета по управлению государственным имуществом Ларисы Васильевой. – На сегодня уже 11 муниципалитетов определили земельные массивы, где возможно выделение участков».

Депутат Оксана Лазарева высказалась в поддержку законопроекта и отметила, что аналогичную меру региональной поддержки ждут и педагогические работники.

Законопроект рекомендовано принять в двух чтениях с учётом технических поправок.

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