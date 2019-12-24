Медикам будут давать землю в безвозмездное пользование

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию псковского областного Собрание депутатов поддержал законопроект, который предусматривает возможность передачи работникам сферы здравоохранения в безвозмездное пользование сроком на 6 лет земельных участков, находящихся в областной и муниципальной собственности. Речь идёт о врачах 38 специальностей и специалистах среднего звена по 13 направлениям, сообщает пресс-служба областного Собрания депутатов.

«Это так называемый псковский гектар, - приводит пресс-служба слова председателя Комитета по управлению государственным имуществом Ларисы Васильевой. – На сегодня уже 11 муниципалитетов определили земельные массивы, где возможно выделение участков».

Депутат Оксана Лазарева высказалась в поддержку законопроекта и отметила, что аналогичную меру региональной поддержки ждут и педагогические работники.

Законопроект рекомендовано принять в двух чтениях с учётом технических поправок.