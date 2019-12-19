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Культура

Бесплатно упаковать купленные подарки смогут посетители ярмарки «ART-ель» в «Простории»

19 декабря 2019 года, 12:21

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Во время проведения ярмарки товаров ручного творчества «ART-ель» 28 и 29 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» будет возможность бесплатно упаковать только что купленные подарки. Упаковкой будет заниматься салон цветов и подарков «Фея», уголок которого расположится на первом этаже недалеко от гардероба.

«Упаковывать подарки будем с использованием натуральных природных материалов: сушеных фруктов, живой ели, шишек. Будет красиво!» – пообещала флорист Регина Симинюк.

«Фея» представит на ярмарки и собственные товары ручного творчества. Среди них елочки, подсвечники, конфетные букеты, мышки тканевые и глиняные. 

Бесплатно упаковать купленные подарки смогут посетители ярмарки «ART-ель» в «Простории»

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки «ВКонтакте».

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