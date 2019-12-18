Более миллиарда рублей потратят на ремонты котельных и сетей водоканала в Псковской области

В этом году шесть заявок из Псковской области одобрил Фонд содействия реформированию ЖКХ. Об этом рассказал председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции 18 декабря. Как сообщил корреспондент «Псковской правды», заявки подали шесть предприятий из четырех муниципалитетов области: в Пскове и Великих Луках это водоканалы, а в Гдове и Острове теплосети.

Общий объем заявленных средств и фонда и предприятий - 1 миллиард 40 миллионов рублей. При этом Фонд выделяет нам 60% из этих денег, это 610 миллионов. На эти деньги мы планируем сделать достаточно многое

По Пскову четыре заявки уже завершаются – это реконструкция и установка котельной №3 и №17 и перекладка теплотрассы по улице Солнечная. Система автоматизации в котельной повысит надежность, оптимизирует расходы, также обновляется оборудование.

- На Рижском проспекте перекладывается 200 метров коммуникационного коллектора – люди давно жаловались, что там плохо пахнет, и сейчас там плохо пахнет, но скоро закончится, через пару недель работы уже завершатся, - заметил Сергей Грахов. - Также планируется реконструкция главной канализационной станции, ремонт будет идти три года. Там никогда не было капремонта, насосы очень старые, вместо них поставят новое и энергоэффективное оборудование.

Как заметил спикер, в 2020-м году в Гдове пройдет модернизация котельной №3, которая уже исчерпала свою мощность настолько, что к ней невозможно подключить новых абонентов.

А в Острове пройдет модернизация котельных №1 и №4, которые являются главными котельными города. Здесь заменят котельное оборудование, которое уже изношенно на 90-100%.

- Здесь муниципалитет молодец, поднапряглись и решили участвовать, - заметил Сруководитель комитета.

В Великих Луках пройдет модернизация очистных сооружения с масштабным переоборудованием, рассчитанная на 3 года. Благодаря ей будет очень высокая степень очистки, полностью устранены такие негативные вещества, как фосфор, нитраты и нитриты.