Краевед ищет родственников детей-узников, погибших в Латвии во время войны

Рижский краевед, председатель правления Русского общества в Латвии Александр Ржавин ищет родственников детей, которые были узниками концлагеря в Саласпилсе. Исследователь представил свое видеообращение на II Псковском медиафоруме, который прошел в Пскове 6 декабря.

На кладбище Кастранес (Kastrānes kapi) рядом с посёлком Сунтажи в 50-ти километрах от Риги краевед обнаружил захоронение 24 детей – узников саласпилского концлагеря, которых нацисты раздали местным крестьянам в качестве рабов. При этом 6 детей похоронены в отдельных могилах, их имена известны и указаны на установленной в 1964-м году плите. Это Евгений Зайцев (4 года), Владимир Фленин (3 года), Валерий Соловьёв (2 года), Геннадий Пшенов (2 года), Игорь Боярчук (2 года) и Михаил Сидорин (4 года).

Александр Ржавин предполагает, что вероятнее всего дети попали в концлагерь из Себежского района. Он уже выяснил, что

родные Володи Фленина живут в Латвии, и они знали о гибели ребёнка, но не имели информации о месте смерти и захоронения. Валерий Соловьёв оказался его двоюродным братом, а мама - Мария Ивановна Соловьёва (в девичестве Сосновская) была участницей партизанского движения и упоминается в документальной повести Владимира Хазанского «Спросите у берёз». В Сунтажи краевед обнаружил 84-летнюю сестру Евгения Зайцева – Раису.

«Теперь мы знаем, что эти дети являются уроженцами деревни Ляхово, ныне - Красный Посёлок Себежского района», - отметил Александр Ржавин. Он предполагает, что остальные дети тоже могут быть из деревни Ляхово или её окрестностей. В этой связи он ищет родных погибших.

Всех, обладающих какой-либо информацией о захороненных детях, просят сообщить об этом на адрес электронной почты pskovnews@mail.ru.