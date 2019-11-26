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Политика

Псковичам рассказали о двух способах оплаты за вход на территорию Кремля

26 ноября 2019 года, 15:04

С 1 декабря вход на территорию Псковского кремля для экскурсионных групп станет платным. Как сообщили «Псковской правде» в Псковском музее-заповеднике, музей вводит новую услугу «Право проведения экскурсии на территории Псковского кремля».

В музее ссылаются на 6-й пункт Правил посещения территории комплекса объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псковского Кремля», согласно которому «юридические и физические лица, осуществляющие услуги по экскурсионному обслуживанию и имеющие удостоверение экскурсовода, осуществляют экскурсионную деятельность на территории Псковского Кремля на договорной основе с ГБУК – Псковский музей-заповедник».

Также изменяется маршрут движения туристов и экскурсионных групп. Вход на территорию будет осуществляться через башню Святых ворот, выход – через калитку в зеленых кованых воротах.

Плата за право проведения экскурсий и интерактивных программ производится двумя способами:

- Безналично. 1 раз в месяц. При условии заключения договора с музеем.

- Наличными. Непосредственно в кассе в башне Святых ворот.

На территории Псковского кремля каждый экскурсовод получает наклейку, где указывается конкретная дата проведения экскурсии. Наклейка является одноразовой, ее необходимо разместить на видном месте. 

СПРАВКА

Плата за право проведения экскурсий для группы численностью 1-5 человек составит 200 руб, 6-100 человек - 500 руб, 11-20 человек - 700 руб, группа больше 20 человек - 1000 руб.

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