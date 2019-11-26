Псковичам рассказали о двух способах оплаты за вход на территорию Кремля

С 1 декабря вход на территорию Псковского кремля для экскурсионных групп станет платным. Как сообщили «Псковской правде» в Псковском музее-заповеднике, музей вводит новую услугу «Право проведения экскурсии на территории Псковского кремля».

В музее ссылаются на 6-й пункт Правил посещения территории комплекса объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псковского Кремля», согласно которому «юридические и физические лица, осуществляющие услуги по экскурсионному обслуживанию и имеющие удостоверение экскурсовода, осуществляют экскурсионную деятельность на территории Псковского Кремля на договорной основе с ГБУК – Псковский музей-заповедник».

Также изменяется маршрут движения туристов и экскурсионных групп. Вход на территорию будет осуществляться через башню Святых ворот, выход – через калитку в зеленых кованых воротах.

Плата за право проведения экскурсий и интерактивных программ производится двумя способами:

- Безналично. 1 раз в месяц. При условии заключения договора с музеем.

- Наличными. Непосредственно в кассе в башне Святых ворот.

На территории Псковского кремля каждый экскурсовод получает наклейку, где указывается конкретная дата проведения экскурсии. Наклейка является одноразовой, ее необходимо разместить на видном месте.