Как помочь трём девочкам, потерявшим родителей в ДТП под Псковом (РЕКВИЗИТЫ)

Идёт сбор средств для оказания помощи трём девочкам, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии под Псковом, а их родители погибли.
Напомним, авария произошла 3 ноября. За рулём автомобиля был отец девочек. В один момент он не смог справиться с управление и выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру. Мать и отец погибли на месте происшествия, а пострадавшие девочки были госпитализированы. В настоящее время две из них находятся в сознании, третья – к искусственной коме.
Пожертвование можно сделать несколькими способами:
1) Перечислить на счёт благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» с пометкой «Долженко».
Реквизиты фонда:
р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК г. Псков
БИК 045805602
к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99
2) Перечисление через устройство самообслуживания с помощью специального приложения нашего Фонда, для этого:
1. Вставьте карту в устройство самообслуживания;
2. Выберите раздел «Платежи и переводы», далее – «Благотворительность и социальная помощь»;
3.Выберите интересующую вас благотворительную организацию (Благотворительный Фонд княгини Ольги), укажите ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Долженко», сумму пожертвования и подтвердите платеж.
3) С помощью мобильного приложения:
1. Выберите вкладку «Платежи», далее — «Остальное»;
2.Воспользуетесь строкой поиска по названию благотворительной организации или реквизитам (Благотворительный Фонд княгини Ольги);
3.Укажите ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Долженко», сумму пожертвования и подтвердите перевод кодом, пришедшим вам в СМС с номера 900.
4) С помощью QR-кода:
1. Зайдите в раздел «Платежи» и выберите «Оплата по QR или штрих коду»;
2. Наведите сканер на QR-код вашей платёжной квитанции;