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Происшествия

Как помочь трём девочкам, потерявшим родителей в ДТП под Псковом (РЕКВИЗИТЫ)

5 ноября 2019 года, 16:23

Идёт сбор средств для оказания помощи трём девочкам, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии под Псковом, а их родители погибли.

Напомним, авария произошла 3 ноября. За рулём автомобиля был отец девочек. В один момент он не смог справиться с управление и выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру. Мать и отец погибли на месте происшествия, а пострадавшие девочки были госпитализированы. В настоящее время две из них находятся в сознании, третья – к искусственной коме.

Как помочь трём девочкам, потерявшим родителей в ДТП под Псковом (РЕКВИЗИТЫ)
Псковичи могут помочь в организации похорон погибших супругов.
Фото из социальных сетей.
Как помочь трём девочкам, потерявшим родителей в ДТП под Псковом (РЕКВИЗИТЫ)
Девочкам оказана вся необходимая экстренная медицинская помощь.
Фото из социальных сетей.
Пожертвование можно сделать несколькими способами:

1) Перечислить на счёт благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» с пометкой «Долженко».

Реквизиты фонда:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

2) Перечисление через устройство самообслуживания с помощью специального приложения нашего Фонда, для этого:

1. Вставьте карту в устройство самообслуживания;

2. Выберите раздел «Платежи и переводы», далее – «Благотворительность и социальная помощь»;

3.Выберите интересующую вас благотворительную организацию (Благотворительный Фонд княгини Ольги), укажите ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Долженко», сумму пожертвования и подтвердите платеж.

3) С помощью мобильного приложения:

1. Выберите вкладку «Платежи», далее — «Остальное»;

2.Воспользуетесь строкой поиска по названию благотворительной организации или реквизитам (Благотворительный Фонд княгини Ольги);

3.Укажите ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Долженко», сумму пожертвования и подтвердите перевод кодом, пришедшим вам в СМС с номера 900.

4) С помощью QR-кода:

1. Зайдите в раздел «Платежи» и выберите «Оплата по QR или штрих коду»;

2. Наведите сканер на QR-код вашей платёжной квитанции;

Как помочь трём девочкам, потерявшим родителей в ДТП под Псковом (РЕКВИЗИТЫ)
3. Дождитесь автозаполнения реквизитов, укажите ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Долженко», сумму пожертвования и подтвердите платеж.

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Комментарии

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21:51 05.11.2019

Попробуйте депутаты прожить сами на такую пенсию. Такие громкие слова, прибавили к пенсии.

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