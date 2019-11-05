Как помочь трём девочкам, потерявшим родителей в ДТП под Псковом (РЕКВИЗИТЫ)

Идёт сбор средств для оказания помощи трём девочкам, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии под Псковом, а их родители погибли.

Напомним, авария произошла 3 ноября. За рулём автомобиля был отец девочек. В один момент он не смог справиться с управление и выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру. Мать и отец погибли на месте происшествия, а пострадавшие девочки были госпитализированы. В настоящее время две из них находятся в сознании, третья – к искусственной коме.