Две девочки, пострадавшие в ДТП под Псковом, находятся в сознании, третья – в коме

Трем девочкам, которые 3 ноября выжили в ДТП на трассе Псков - Петербург, оказана вся необходимая экстренная медицинская помощь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам председателя Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, дети находятся под пристальным наблюдением специалистов. Все они в стабильно тяжелом состоянии.

Две младшие сестры находятся в реанимации детской областной клинической больницы. Обе они в сознании. Старшую девочку доставили в областную клиническую больницу. Она введена в искусственную кому и находится на искусственной вентиляции легких.

По поручению главы региона Михаила Ведерникова решается вопрос оказания адресной помощи семье. В аварии погибли родители девочек, поэтому все заботы в дальнейшем лягут на плечи бабушки.