«Ласточка» из Петербурга до Печор будет ходить не только по выходным, но и по пятницам

По многочисленным просьбам пассажиров с 20 сентября из Петербурга до Печор можно будет добраться на «Ласточке» не только по выходным, но и по пятницам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Из северной столицы состав отправится в 13.40, прибытие на конечную станцию произойдёт в 17.55. Из Печор поезд стартует в 18.35. На Балтийском вокзале Петербурга он будет в 23.00.

В субботу и воскресенье «Ласточка» из Петербурга до Печор ходит два раза в день: в 6.55 и 13.40, прибытие в Печоры в 11.10 и 17.55 соответственно. Обратно поезд отправляется в 11.50 и 18.35. Прибытие в Петербург в 16.30 и 23.00 соответственно.

Напомним, договоренность о продлении маршрута «Ласточки» из Петербурга в Псков до Печор достигнута губернатором Псковской области с руководством ОАО «РЖД» в феврале нынешнего года.