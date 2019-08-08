Магистров ПсковГУ отправят в администрацию региона

Студенты получат возможность попасть в кадровой резерв администрации Псковской области. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказала врио ректора Псковского университета Наталья Ильина.
Студенты получат возможность попасть в кадровой резерв администрации Псковской области. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказала врио ректора Псковского университета Наталья Ильина.
Те, студенты, которые в этом году поступят на магистерскую программу, получат возможность на конкурсной основе проходить непрерывную практику в администрации области. Это инициатива губернатора Михаила Ведерникова. Таким образом будет формироваться кадровый резерв региона.