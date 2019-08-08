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Общество

Магистров ПсковГУ отправят в администрацию региона

8 августа 2019 года, 16:43

Студенты получат возможность попасть в кадровой резерв администрации Псковской области. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказала врио ректора Псковского университета Наталья Ильина.

Те, студенты, которые в этом году поступят на магистерскую программу, получат возможность на конкурсной основе проходить непрерывную практику в администрации области. Это инициатива губернатора Михаила Ведерникова. Таким образом будет формироваться кадровый резерв региона.

Магистров ПсковГУ отправят в администрацию регионаНаталья Ильина, врио ректора Псковского университета
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Сейчас решается вопрос, чтобы такую возможность, получили и студенты бакалавриата 3-4 курсов.

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