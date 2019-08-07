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Общество

В ближайшие годы в Псковской области построят два современных экотехнопарка

7 августа 2019 года, 16:38

Два современных экотехнопарков для сортировки и переработки твердых коммунальных отходов появятся в южной и северной зонах Псковской области. Об этом стало известно 7 августа в ходе совещания под руководством губернатора Михаила Ведерникова, пишет пресс-служба администрации региона.

В ближайшие годы в Псковской области построят два современных экотехнопарка
Губернатор Михаил Ведерников провел совещание по строительству экотехнопарков.
Фото Сергея Герасимова.
«Нужно сформировать рабочую группу, куда войдут эксперты, представители местного самоуправления, актив района, общественники. Для нас мнение населения в приоритете», - сказал глава региона и напомнил о социальной ответственности тех, кто будет строить экотехнопарки.

Предполагается, что экотехнопарки будут заниматься не только переработкой отходов, но и созданием товаров из переработанного вторичного сырья.

Планируется, что два экотехнопарка, которые будут заниматься сортировкой и переработкой твердых коммунальных отходов, появятся в Псковской области в 2021 году, а в 2022-м – начнут работу.

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