В ближайшие годы в Псковской области построят два современных экотехнопарка

Два современных экотехнопарков для сортировки и переработки твердых коммунальных отходов появятся в южной и северной зонах Псковской области. Об этом стало известно 7 августа в ходе совещания под руководством губернатора Михаила Ведерникова, пишет пресс-служба администрации региона.

«Нужно сформировать рабочую группу, куда войдут эксперты, представители местного самоуправления, актив района, общественники. Для нас мнение населения в приоритете», - сказал глава региона и напомнил о социальной ответственности тех, кто будет строить экотехнопарки.

Предполагается, что экотехнопарки будут заниматься не только переработкой отходов, но и созданием товаров из переработанного вторичного сырья.

Планируется, что два экотехнопарка, которые будут заниматься сортировкой и переработкой твердых коммунальных отходов, появятся в Псковской области в 2021 году, а в 2022-м – начнут работу.