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Общество

В Пскове скоро начнутся работы по реконструкции улиц Я.Фабрциуса и Индустриальной

13 июля 2019 года, 13:32

Реконструкция участков улиц Я.Фабрициуса и Индустриальная в Пскове начнется в ближайшее время. Необходимые конкурсные процедуры проведены, контракты с подрядными организациями заключены, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Планируется отремонтировать перекресток улиц Инженерная и Индустриальная, а также провести реконструкцию наиболее аварийного участка улицы Индустриальная протяженностью около 600 метров. Кроме того, будет приведен в нормативное состояние участок улицы Я. Фабрициуса протяженностью более 400 метров и ее пересечение с улицей Гражданской. На этих участках дорог планируется заменить коммунальные сети, уложить новое дорожное покрытие, установить ограждение и нанести термопластиковую разметку. Также будут модернизированы остановки, обустроены выездные карманы и тротуары, пандусы с тактильными индикаторами.

В Пскове скоро начнутся работы по реконструкции улиц Я.Фабрциуса и Индустриальной
На рекострукцию улиц Я.Фабрициуса и Индустриальной выделят 120 миллионов рублей
Фото Андрея Степанова

В этом году на реконструкцию этих участков псковских автодорог планируется направить около 120 миллионов рублей. А ремонт завершить в 2020 году.

Всего в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы более чем на 50 участках региональных и местных автодорог на общую сумму около 2 миллиардов рублей, из них 450 миллионов рублей выделят на ремонт дорог, входящих в Псковскую агломерацию.

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