В Пскове скоро начнутся работы по реконструкции улиц Я.Фабрциуса и Индустриальной

Реконструкция участков улиц Я.Фабрициуса и Индустриальная в Пскове начнется в ближайшее время. Необходимые конкурсные процедуры проведены, контракты с подрядными организациями заключены, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Планируется отремонтировать перекресток улиц Инженерная и Индустриальная, а также провести реконструкцию наиболее аварийного участка улицы Индустриальная протяженностью около 600 метров. Кроме того, будет приведен в нормативное состояние участок улицы Я. Фабрициуса протяженностью более 400 метров и ее пересечение с улицей Гражданской. На этих участках дорог планируется заменить коммунальные сети, уложить новое дорожное покрытие, установить ограждение и нанести термопластиковую разметку. Также будут модернизированы остановки, обустроены выездные карманы и тротуары, пандусы с тактильными индикаторами.