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Происшествия / ЧП

Псковский губернатор заявил о помощи Иркутской области

1 июля 2019 года, 18:13

Спасатели из Псковской области будут направлены в Иркутскую область для помощи местному населению, пострадавшему от паводка. О помощи соотечественникам в своем Инстаграм-аккаунте написал губернатор Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что нельзя оставаться в стороне.

Псковский губернатор заявил о помощи Иркутской области

Фото Сергея Герасимова
«Наши соотечественники нуждаются в помощи. Мы не остаемся в стороне и направляем группу спасателей. Уже завтра команда из 10 профессионалов отправится в дорогу. Уверен, они внесут весомый вклад в борьбу с последствиями стихии, и окажут посильную помощь пострадавшим», - сообщил Михаил Ведерников.

Напомним, что уже неделю Иркутская область в эпицентре стихийного бедствия. Здесь наводнение, которого не видели уже почти две сотни лет. В зоне бедствия оказалось почти 7 тысяч домов. Погибли уже 12 человек, несколько десятков человек числятся пропавшими без вести.

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