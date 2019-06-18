Известна личность мужчины, который выстрелил в грудь ребёнку в Великих Луках

В городе на Ловати задержали ранее судимого мужчину, который стрелял в подростка из пневматического оружия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент произошел вечером 16 июня. На одной из городских детских площадок мужчина открыл стрельбу по игравшим в футбол подросткам. В результате, один из детей с пулевым ранением грудной клетки попал в больницу. Благодаря профессионализму врачей мальчика удалось спасти.

Вечером 17 июня личность подозреваемого установили. Им оказался безработный 44-летний местный житель. В ходе обыска у него изъяты пневматическая винтовка с оптическим прицелом, патроны и травматический пистолет.