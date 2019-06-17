Подросток получил пулю в Великих Луках, играя в футбол: идёт розыск преступника

В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на детской площадке из пневматического оружия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В воскресенье, 16 июня, в полицию поступило сообщение о госпитализации 16-летнего парня с пулевым ранением грудной клетки. По предварительным данным, вечером того же дня злоумышленник открыл стрельбу из пневматического оружия по несовершеннолетним, которые играли в футбол на детской площадке. В результате один подросток был ранен. Его чудом удалось спасти благодаря профессионализму медработников.

Сейчас в городе на Ловати разыскивают виновника этого происшествия.

Если вам что-либо известно о преступнике, стражи порядка просят обратиться по адресу: улица Новосокольническая, дом 17-б, либо позвонить по телефонам в Великих Луках 8(81153)7-11-34 или в Пскове «телефон доверия» 8(8112)290-619.