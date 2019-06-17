Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Подросток получил пулю в Великих Луках, играя в футбол: идёт розыск преступника

17 июня 2019 года, 15:09

В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на детской площадке из пневматического оружия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В воскресенье, 16 июня, в полицию поступило сообщение о госпитализации 16-летнего парня с пулевым ранением грудной клетки. По предварительным данным, вечером того же дня злоумышленник открыл стрельбу из пневматического оружия по несовершеннолетним, которые играли в футбол на детской площадке. В результате один подросток был ранен. Его чудом удалось спасти благодаря профессионализму медработников.

Сейчас в городе на Ловати разыскивают виновника этого происшествия.

Если вам что-либо известно о преступнике, стражи порядка просят обратиться по адресу: улица Новосокольническая, дом 17-б, либо позвонить по телефонам в Великих Луках 8(81153)7-11-34 или в Пскове «телефон доверия» 8(8112)290-619.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Лучшие спортсмены по итогам фестиваля ГТО в Пушгорах отправятся на отдых в «Артек»
В пятницу «Псковская правда» назовет победителей розыгрыша абонементов в фитнес-клуб
На фермерский фестиваль «Сыр и пряник» в Бебешкино приглашают жителей Псковской области
Известные блогеры поделятся своими впечатлениями от Пскова на пресс-конференции
Михаил Ведерников выступает за сохранение медучреждений в районах Псковской области
Псковские журналисты назвали основные события минувшей недели, связанные с именем губернатора
В медучреждения Псковской области начало поступать новое оборудование
Более 20 километров гдовского шоссе отремонтируют до конца октября 2019 года
В Пскове запретят катание на лодках по реке Великой в дни Ганзы

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
17 июня 16:44

Аистоубийцы

Одни люди в ночи расстреливали аистов, другие - отчаянно их пытались спасти

Происшествия / ЧП
28 мая 14:06

Молния уничтожила купол церкви в Камно

Огонь чудом не тронул икону Николая Чудотворца (ФОТО)

Происшествия / Преступление
23 мая 09:53

Задержали на немецком: Репетитор приставал в Печорах к ученицам

Психолог рассказала, как родителям уберечь ребенка