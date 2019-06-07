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Общество

Вакансии водителя и старшего пожарного предлагают жителям Псковской области

7 июня 2019 года, 17:00

Жителям Псковской области предлагают две вакансии в федеральной противопожарной службе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

На работу приглашают зарегистрированных в Пскове и Псковском районе граждан в возрасте от 18 до 40 лет. Образование – не ниже среднего. Кандидаты на должности е должны иметь проблем со здоровьем и состоять на учете в полиции.

Предлагаемые вакансии:

1. Водитель. Квалификация: 1, 2, 3 класс. Наличие водительских категорий «В», «С» и более. Водительский трудовой стаж не менее 3 лет. Служба в вооруженных силах. Знание техники грузовых автомобилей. График работы – сутки через трое.

2. Старший пожарный. График работы сутки через трое.

Социальные гарантии: Полное социальное обеспечение, социальные гарантии для гражданского персонала системы МЧС, в соответствии с трудовым законодательством.

Обращаться по адресу: Псков, улица Коммунальная, дом 62.

Справки по телефону: (8112)54-01-44.

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