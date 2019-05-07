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Общество

В следующем конкурсе «Лидер года» смогут участвовать жители других регионов

7 мая 2019 года, 11:28

Об этом сегодня, 7 мая, на встрече с журналистами рассказала начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

- Участниками конкурса «Лидер года» в следующем году смогут стать и жители других регионов, если они готовы связать свою жизнь с Псковской областью, - сказала Наталья Плявинская. – Мы приглашаем к участию в конкурсе выпускников вузов, которые готовы вернуться в наш регион.

Финал первого областного конкурса «Лидер года» прошел в Пскове 18 апреля.

Главная цель конкурса – формирование кадрового управленческого резерва региона. Главный критерий отбора участников – активность, честность, принципиальность и желание работать на благо Псковской области. Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

По словам Натальи Плявинской даже полуфиналистам в случае необходимости помогут доработать их проекты и найти грантовую поддержку для их реализации. А все финалисты до конца мая получат предложения о сотрудничестве. 

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