За пару дней на лечение Дарины Даниленко из Великих Лук собрали почти 2,5 млн рублей

Жители Псковской области за считанные дни собрали деньги на лечение двухлетней Дарины Даниленко из Великих Лук. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Жители Псковской области за считанные дни собрали деньги на лечение двухлетней Дарины Даниленко из Великих Лук. Об этом пишет Псковское агентство информации.
В данный момент Вероника и Дарина находятся в Петербурге.
Напомним, в начале апреля у маленькой Дарины диагностировали опухоль мозга. Результаты обследований направили в федеральные клиники. За лечение взялась частная клиника в городе на Неве.
Благотворительный фонд «Святой Равпоапостольной княгини Ольги», который оперативно подключился к сбору средств, внёс 300 тысяч рублей на лечение девочки.