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Общество

За пару дней на лечение Дарины Даниленко из Великих Лук собрали почти 2,5 млн рублей

25 апреля 2019 года, 10:57

Жители Псковской области за считанные дни собрали деньги на лечение двухлетней Дарины Даниленко из Великих Лук. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Сбор средств для маленькой Дарины Дениленко из Великих Лук закрыт.
Фото Псковского агентства информации.
По словам мамы девочки Вероники Даниленко, за несколько дней удалось собрать 2 миллиона 400 тысяч рублей и добавила, что деньги, которые не пригодятся она отправит другим нуждающимся детям.

В данный момент Вероника и Дарина находятся в Петербурге.

Напомним, в начале апреля у маленькой Дарины диагностировали опухоль мозга. Результаты обследований направили в федеральные клиники. За лечение взялась частная клиника в городе на Неве.

Благотворительный фонд «Святой Равпоапостольной княгини Ольги», который оперативно подключился к сбору средств, внёс 300 тысяч рублей на лечение девочки.

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