Заболела голова: томограф нашёл у крохи из Великих Лук опухоль в мозгу, вся область собирает деньги

Объявлен сбор средств для лечения двухлетней Дарины Даниленко из Великих Лук, у которой выявили опухоль головного мозга. Об этом пишет Псковское агентство информации .

Как только девочка стала жаловаться на головные боли и нарушение координации, ее отправили на стационар Великолукской детской городской больницы. Новообразование было выявлено по результатам компьютерной томографии.

Нейрохирург федеральной клиники посоветовал маме ребенка обратиться на консультацию в лечебно-диагностический центр Медицинский институт имени Березина Сергея (ЛДЦ МИБС). Это учреждение является коммерческой структурой, в которой лечение проходит на платной основе за счет средств пациента, либо благотворительных организаций.

Телефон мамы девочки Вероники Даниленко: +7(900)994-58-61 (прикреплён к банковской карте).

Благотворительный фонд «Святой Равноапостольной княгини Ольги»присоединился к сбору средств для двухлетней Дарины Даниленко из Великих Лук.

Реквизиты:

Благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги» с пометкой «поможем Дарине».

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