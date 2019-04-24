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Общество

Реквизиты для помощи для Дарины Даниленко из Великих Лук опубликовал благотворительный фонд княгини Ольги

24 апреля 2019 года, 19:34

Благотворительный фонд «Святой Равноапостольной княгини Ольги» 24 апреля присоединился к сбору средств для двухлетней Дарины Даниленко из Великих Лук.

Врачи поставили страшный диагноз.
Фото Псковского агентства информации.
Напомним, в начале апреля девочка пожаловалась на головные боли и нарушение координации. Малышку тут же отправили на стационар Великолукской детской городской больницы, где после проведения компьютерной томографии была выявлена опухоль головного мозга.

Лечебно-диагностический центр Медицинский институт имени Березина Сергея (ЛДЦ МИБС), который взялся за лечение Дарины, принимает оплату только от самих пациентов или благотворительных организаций. Оператором по сбору денег выступил благотворительный фонд княгини Ольги.

Реквизиты:

Благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги» с пометкой «поможем Дарине».

ОГРН 1186000000229 ИНН/КПП 6027190455/602701001 Банковские реквизиты: р/с 40703810051000000139 Псковское отделение № 8630 ПАО «Сбербанк» город Псков БИК 045805602 к/с 30101810300000000602 ОКВЭД 64.99 Исполнительный директор Царев Андрей Михайлович.

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