Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Вера Емельянова: Мы очень рассчитываем на программы «Земский доктор» и «Земский учитель»

27 февраля 2019 года, 17:30

Отмена налогообложения подъемных средств для участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» - еще один серьезный шаг к решению кадрового вопроса, который остро стоит на селе, отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она обратила внимание, что решение президента РФ особо значимо для Псковской области, где дефицит кадров в социальной сфере на селе очень высок, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

«Наша потребность - это около 500 врачей разных специальностей и около 200 педагогов. Мы очень рассчитываем на программы «Земский доктор» и «Земский учитель» - они должны помочь нам изменить положение в лучшую сторону. Это дополнительная поддержка региональной власти в решении задач по привлечению педагогов и врачей на село, что в конечном итоге благоприятно скажется и на развитии сельских территорий», - заметила она.

Вице-губернатор подчеркнула, что после освобождения от налога на доходы физических лиц участники программ смогут рассчитывать на получение серьезных финансовых средств. Так, например, в рамках программы «Земский доктор» врачи смогут получить дополнительно 130 тыс рублей, а фельдшеры - 65 тыс рублей, которые раньше уходили на уплату налогов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин принял решение об отмене выплат НДФЛ для «подъемных» участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сергей Грахов: Несоответствия в квитанциях ООО «Экопром» будут устранены
Две псковские семьи с тройнями получили сертификаты на покупку жилья
Компания «AROMA Home & Spa Therapy»: Сюрпризы для маленьких посетителей ждут вас на ярмарке «ART-ель»
Спасатель-водолаз в центре Пскова вытащил из реки тонущего мужчину
Сообщить о драгдилерах или наркопритонах псковичи могут по «телефону доверия»
Мечта об «Артеке» стимулирует псковских школьников на победу в конкурсе «Живая классика»
Объём выданных в Псковской области в 2018 году кредитов вырос почти в полтора раза
Более 1000 вакансий откроет в этом году Великолукский агропромышленный холдинг
Икона «Встреча праведных Иоакима и Анны у Золотых ворот» вернулась в Псков

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
25 февраля 17:16

Садитесь, «два»

Михаил Ведерников оценил недоработки городских властей по содержанию дорог и уборке города

Общество
21 февраля 18:23

Депутатская доля

Инициаторы уничтожения сквера в районе рынка «Нива» готовы пойти на попятный

Общество
21 февраля 19:24

Нет согласия — нет магазина

Супермаркет в жилом доме создавали незаконно