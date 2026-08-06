Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Великих Луках спасают канюка, врезавшегося в тепловоз

6 августа 2026 года, 12:23

Волонтёры из Великих Лук пришли на помощь раненому канюку, которого нашли работники депо в Новосокольниках. Птица столкнулась с тепловозом и получила серьёзные травмы. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда».

В Великих Луках спасают канюка, врезавшегося в тепловоз

Газета «Великолукская Правда. Новости»

Зоозащитники нашли для птицы  специализированный центр за пределами региона и на свои средства отвезли к врачам. Историю спасения рассказала зооволонтёр Иветта Ныркова.

Канюка нашли сотрудники депо прямо на тепловозе. Не зная, когда именно произошло столкновение, железнодорожники связались с великолукской группой помощи мелким животным «Домик мелкашей». 

«Обычно с птицами мы стараемся не работать из-за нехватки опыта и места для их содержания, но тут решили не бросать её в беде. Первым делом мы начали поиск тех, кто мог бы оказать раненой птице квалифицированную помощь», – отметила Иветта Ныркова.

Попутного транспорта до Пскова или Смоленска не нашлось, и тогда волонтёры связались с Центром изучения псовых «Хати» в Тверской области, где в тот момент находился орнитолог из петербургского «Сирина». Птицу немедленно отправили туда на личные средства активистов. По приезде пернатого отмыли от мазута и осмотрели: у него подозревают травму таза или позвоночника, но окончательный диагноз пока не поставлен.

Дальнейшая судьба птицы зависит от тяжести повреждений. При лёгкой травме канюка вылечат и выпустят на волю. Если же он не сможет жить в природе, специалисты могут принять решение об усыплении, однако волонтёры ищут альтернативу. Уже есть врачи, готовые прооперировать птицу, и центр в Москве, где канюк сможет жить в неволе. «В вольерах такие птицы могут жить до 30 лет», — добавила Иветта Ныркова.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа