В Великих Луках спасают канюка, врезавшегося в тепловоз

Волонтёры из Великих Лук пришли на помощь раненому канюку, которого нашли работники депо в Новосокольниках. Птица столкнулась с тепловозом и получила серьёзные травмы. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда».

Зоозащитники нашли для птицы специализированный центр за пределами региона и на свои средства отвезли к врачам. Историю спасения рассказала зооволонтёр Иветта Ныркова.

Канюка нашли сотрудники депо прямо на тепловозе. Не зная, когда именно произошло столкновение, железнодорожники связались с великолукской группой помощи мелким животным «Домик мелкашей».

«Обычно с птицами мы стараемся не работать из-за нехватки опыта и места для их содержания, но тут решили не бросать её в беде. Первым делом мы начали поиск тех, кто мог бы оказать раненой птице квалифицированную помощь», – отметила Иветта Ныркова.

Попутного транспорта до Пскова или Смоленска не нашлось, и тогда волонтёры связались с Центром изучения псовых «Хати» в Тверской области, где в тот момент находился орнитолог из петербургского «Сирина». Птицу немедленно отправили туда на личные средства активистов. По приезде пернатого отмыли от мазута и осмотрели: у него подозревают травму таза или позвоночника, но окончательный диагноз пока не поставлен.

Дальнейшая судьба птицы зависит от тяжести повреждений. При лёгкой травме канюка вылечат и выпустят на волю. Если же он не сможет жить в природе, специалисты могут принять решение об усыплении, однако волонтёры ищут альтернативу. Уже есть врачи, готовые прооперировать птицу, и центр в Москве, где канюк сможет жить в неволе. «В вольерах такие птицы могут жить до 30 лет», — добавила Иветта Ныркова.