Фестиваль «Александрова дорога. За труд и Отечество» пройдет в Гдовском районе в выходные

8 и 9 августа в деревне Самолва Гдовского района пройдет фестиваль «Александрова дорога. За труд и Отечество». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Городского культурного центра Пскова. Вход свободный.

«Гости увидят масштабную реконструкцию похода Александра Невского, зрелищное конное шоу и быт дружины XIII века. Всадники повторят маршрут великого князя, а зрителям представят рыцарские поединки», – отметили в пресс-службе.

В рамках фестиваля будет работать ярмарка ремесленников, где представят уникальные изделия. Также мастера проведут интерактивные занятия для всей семьи.

Фестиваль создан при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».